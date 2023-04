Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die CDU Frankenthal muss sich einen anderen Bewerber für die OB-Wahl 2023 suchen. Amtsinhaber Martin Hebich (50) steht für eine zweite Kandidatur nicht bereit. Er nennt für diese Entscheidung persönliche Gründe – verweist aber auch auf die mit dem Posten verbundene Belastung.

Bevor Martin Hebich im RHEINPFALZ-Gespräch zum Ergebnis seiner Entscheidung kommt, möchte er Bilanz ziehen. Will einen Strich unter das machen, was ihm in den sechsdreiviertel Jahren