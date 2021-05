Mit Armin Grau und Immanuel Pustlauck haben bereits zwei Bewerber um das Amt des Grünen-Direktkandidaten im Wahlkreis 207 ihren Hut in den Ring geworfen. Die Entscheidung soll am Mittwoch fallen.

In einer Mitgliederversammlung mit Wahlversammlung am Mittwoch, 19. Mai, küren die Grünen ihren Bewerber um das Direktmandat im Wahlkreis. Dazu laden die Kreisverbände Frankenthal, Ludwigshafen und Rhein-Pfalz-Kreis gemeinsam ein. Die Versammlung findet als Videokonferenz statt, die Zugangsdaten können per E-Mail an vorstand@gruene-frankenthal.de angefordert werden.

Der Sprecher des Grünen-Kreisverbands Rhein-Pfalz, Armin Grau, tritt außerdem für die rheinland-pfälzischen Grünen auf Platz vier der Landesliste an. Grau, Leiter der neurologischen Klinik am Klinikum Ludwigshafen, setzte sich auf dem digitalen Parteitag am Samstag mit 151 von 202 abgegebenen Stimmen gegen einen Mitbewerber durch. Aktuell stellen die rheinland-pfälzischen Grünen drei Bundestagskandidaten.

Neben dem Altriper Grau (Jahrgang 1959) bewirbt sich Immanuel Pustlauck aus dem Kreisverband Frankenthal um das Wahlkreismandat. Der 35-jährige Hausmann ist laut Vorstand seit sechs Monaten Mitglied der Grünen.

CDU und SPD haben bereits ihre Kandidaten benannt: Für die Christdemokraten geht der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (42) ins Rennen, der 2017 das Direktmandat geholt hat, die Sozialdemokraten haben den Ludwigshafener Stadtrat Christian Schreider (49) nominiert.