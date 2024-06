Ein freundliches Entree für die Frankenthaler Innenstadt: Das soll das Umfeld des Hauptbahnhofs nach der rund neun Millionen Euro teuren Neugestaltung werden. Die Arbeiten könnten nach Auskunft der Stadt 2026 beginnen. Wir haben in einer repräsentativen Umfrage bei Bürgern nachgehört, was ihnen an diesem zentralen Verkehrsknotenpunkt wichtig ist.

Einen Platz, auf dem man gerne verweilt, idealerweise im Schatten von Bäumen und in der Nähe von Wasser: So sieht die Wunschvorstellung vieler der Befragten für den künftigen