Der Pächter des neuen Kiosks „N8weide“ am Nachtweideweiher in Bobenheim-Roxheim, Michael Galambos, hat sich nach dem Eröffnungstag an Christi Himmelfahrt mit der Resonanz der Besucher zufrieden gezeigt. „Wir wurden fast ein bisschen überrannt“, sagte Galambos auf RHEINPFALZ-Anfrage über den ersten Tag. Zeitweise seien dem Betreiber die Gläser ausgegangen. Rund um den Weiher hätten sich seinen Schätzungen zufolge den ganzen Tag über immer rund 100 bis 150 Besucher aufgehalten, was Galambos auch auf das gute Wetter an dem Feiertag und einer weiteren Veranstaltung in der Nähe zurückführt.

Auch mit dem anschließenden verlängerten Wowochenende sei er zufrieden. Viele Besucher seien angesichts des neu angestrichenen Kioskgebäudes positiv überrascht gewesen. Das hatte Galambos gerade rechtzeitig zum Saisonbeginn startklar gemacht. Ein paar Arbeiten stehen allerdings noch aus. „Wir wollen den Außenbereich bis zum Sommer noch ein bisschen verschönern“, betont Galambos. Genaueres könne er aber noch nicht verraten.

Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim hatte Anfang des Jahres nach mehr als zehn Jahren den Pachtvertrag mit der bisherigen Kiosk-Betreiberin gekündigt.