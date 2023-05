Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Jahre ist es her, dass die Gemeindeverwaltung einen neuen Kioskpächter für den gastronomischen Betrieb am Silbersee gesucht hat. Nun soll auch der Kiosk am Nachtweideweiher im Kleinerweg einen neuen Pächter bekommen. Oder zumindest ein neues Konzept.

Eine entsprechende Anzeige hat die Verwaltung im Amtsblatt veröffentlicht. Bis Mittwoch, 1. März, werden demnach Bewerbungen für die Nachfolge der derzeitigen Kioskpächterin angenommen.