Mitglieder des SPD-Ortsvereins haben am Dienstag die Bobenheimer Siedlung besucht und Fragen beantwortet. Thema war das Neubaugebiet, für das der Gemeinderat die planerischen Grundlagen schaffen will. Dieser Mehrheitsbeschluss fiel am 22. September.

In einer Pressemitteilung berichtet SPD-Ortsvereinschef Jens Becker von circa 45 Bürgerinnen und Bürger, die zu der Straßenveranstaltung erschienen seien. „Wir haben viel Feedback erhalten, und es liegt jetzt an uns, dieses in der weiteren Planung zu berücksichtigen“, so Becker. Er wünscht sich, dass das Angebot der Bürgerbeteiligung in den kommenden Planungsprozessen „genauso gut angenommen wird wie unser Quartierbesuch“. Der SPD sei es wichtig, kursierenden falschen Behauptungen zu widersprechen. Es seien zum Beispiel keine Enteignungen beschlossen worden, und das Baugebiet werde auch nicht nur am östlichen Ende an den Littersheimer Weg angeschlossen.

Laut Jens Becker steht die SPD für Fragen zum Thema zur Verfügung. Kontakt per E-Mail an info@spd-boro.de oder über die Whatsapp-Hotline 01522 6762090.