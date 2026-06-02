Was ist gesund, was eher Mythos? Im Mehrgenerationenhaus Frankenthal gibt es am Montag einen Vortrag mit Tipps für den Alltag. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Mehrgenerationenhaus Frankenthal und die Betriebskrankenkasse Linde (BKK Linde) laden für Montag, 8. Juni, zu einem Vortrag über Ernährungsmythen ein. Die Veranstaltung läuft von 17.30 bis 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße 35.

Im Mittelpunkt stehen Fragen, die im Alltag oft unterschiedlich beantwortet werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Frankenthal: Sind Light-Produkte tatsächlich besser? Welche Rolle spielen sogenannte Superfoods? Laut Stadt vermittelt eine Ernährungsexpertin Informationen zu klassischen Mythen rund ums Essen und gibt Tipps, wie gesunde Ernährung im Alltag einfach umgesetzt werden kann.

Angebot für Jung und Alt

Der Vortrag findet im PC-Raum des Mehrgenerationenhauses statt. Das Angebot richtet sich an Jung und Alt, alle Interessierten können teilnehmen.

Anmeldungen sind im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses möglich: telefonisch unter 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.frankenthal.de/mgh oder direkt vor Ort.