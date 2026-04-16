Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Frankenthal lädt ab Mittwoch, 22. April, bis zum 24. Juni an jedem 2. und 3. Mittwoch jeweils von 14 bis 16 Uhr zu einem Upcycling-Nähprojekt ein. Unter Anleitung der Künstlerin Andrea Claas setzen Teilnehmer praktische Nähideen aus alten Stoffresten um. Claas stellt laut Mitteilung des MGH ihre eigenen Projekte vor, erklärt die Umsetzung Schritt für Schritt und begleitet das Vorhaben mit Tipps und Impulsen. Das Angebot findet im Aktionsraum (E.02) in der Mahlastraße 35 statt. Material, Nähmaschinen und Stoffe sind vorhanden. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher wird um eine Anmeldung gebeten: im Koordinationsbüro des Mehrgenerationenhauses, Telefon 06233 3558911, oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Weitere Informationen über das Programm und Veranstaltungen im MGH sind im Internet unter www.frankenthal.de/mgh.