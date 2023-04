Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine Frage: Wer nur am Grünen Tisch den Aufstieg verpasst und etliche Jugendnationalspieler in den eigenen Reihen hat, der will in dieser Saison versäumtes nachholen. Deshalb nimmt Patrick Fritsche,