Personeller Umbruch beim Förderverein der Grundschule Mörsch: Als Nachfolger von Jörg Stramitzel übernimmt Daniel König für die kommenden zwei Jahre den Vorsitz. Drei weitere Ämter in der Führungsspitze wurden neu besetzt.

Nach sechs Jahren zogen sich neben Stramitzel auch der bisherige Schriftführer und frühere Vorsitzende Oliver Herrmann sowie Hedwig Domke (bisher 2. Vorsitzende) und Kassenprüferin Christine Tassenoy aus dem Vorstand zurück. Ihre Bilanz nach dieser Zeit fällt überaus positiv aus: Die Anzahl der Mitglieder des Fördervereins, der die Grundschule bei Veranstaltungen und pädagogischen Aktionen personell und finanziell unterstützt, ist seit 2017 um 26 auf aktuell 73 Köpfe gestiegen.

Neben den regelmäßigen Terminen wie Weihnachtsmarkt oder Einschulung erinnerte Stramitzel bei der Mitgliederversammlung vergangene Woche vor allem an die Akquise von größeren Spenden beispielsweise seitens der Sparkasse Rhein-Haardt oder der Initiative „Mörschliebe“. Bezuschusst wurden damit unter anderem Ausflüge und auch Maßnahmen zur Digitalisierung der Schule.

Demnächst stehen wieder die Projektwoche und dann das Abschlussfest am 5. Mai an. Außerdem übernimmt der Verein laut einstimmigem Beschluss die Fahrtkosten für einen Besuch der Bundesgartenschau in Mannheim mit drei Bussen in Höhe von rund 1700 Euro.

Vorstand

Vorsitzender: Daniel König, 2. Vorsitzende: Nadine Wolf, Kassenwartin: Sandra Drescher, Schriftführerin Manuela Kirschke, Kassenprüferinnen: Ilka Sattler und Angela Sole.