„Mörschliebe“ unterstützt den Förderverein der Grundschule Mörsch aus dem Verkaufserlös selbst hergestellter Artikel mit einer Spende von 1000 Euro. Das ehrenamtliche Projekt haben Beate Bentz, Simone Marino, Manuela Kirschke, Judyta Henß und Carolin Wild vor fünf Jahren gegründet, als für den Weihnachtsmarkt im Vorort Aussteller gesucht wurden. Zum Angebot zählen seitdem Adventsdeko, Marmelade, Stofftaschen mit Pfälzer Sprüchen und der Quittenlikör „Heißer Mörscher“. Bentz betont: „Es war uns wichtig, dass wir neben den jährlichen Spenden an das Kinderhospiz Sterntaler in diesem Jahr auch etwas für die Kinder in unserem eigenen Ort tun.“ Jörg Stramitzel bedankte sich bei der Übergabe für die „tolle und willkommene Geste“. Sein Vorstandskollege Olli Herrmann kündigte an, dass der Verein mit der Spende die Buskosten für den Schulausflug im Sommer finanziere.