Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit tonnenschweren sogenannten Legosteinen aus Beton schafft die Stadt nun Fakten im Industriegebiet Am Römig. Sie sollen Lastwagenfahrer an der Einfahrt in die zu engen Parkbuchten für Autos hindern. Immer wieder seien hier Schilder umgefahren und Absperrpfosten herausgerissen worden.

Im westlichen Teil der Straße entlang des Firmengeländes des Versandhändlers Amazon bis zum Zentrallager der BASF wurden solche Betonblöcke bereits platziert. Darüber informierte