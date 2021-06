Man wolle genau hinschauen, wer die Parkplätze entlang der Zufahrtsstraße Am Römig nutzt. Das hatte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) Ende April gesagt. Nun werden Fakten mit Beton geschaffen. Davon, dass – wie im April angekündigt – zu verschiedenen Tageszeiten und am Wochenende geprüft wurde, wer sich denn auf diesen Parkplätzen aufhält, war im Eppsteiner Ortsbeirat nichts zu hören, Nachfragen gab es nicht. Die Stadt informiert darüber erst auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Ob das Parkproblem Am Römig mit den massiven Betonklötzen gelöst ist? Da bleiben Zweifel. Die Ansiedlung eines Versandhändlers zu begrüßen, dann aber die am unteren Ende der Lieferkette stehenden Beschäftigten im Regen stehen zu lassen, das hat wenig mit verantwortungsvoller Problemlösung zu tun.