Wer im Januar in einen der Busse steigt, mit denen Bernhard Dürk ab dann den Frankenthaler Linienverkehr übernimmt, dem könnte etwas spanisch vorkommen: der Fahrer. Der Chef des Unternehmens mit Sitz in Studernheim will, weil er am hiesigen Markt kaum Kräfte findet, Mitarbeiter aus Spanien ans Lenkrad setzen.

„Wir haben bundesweit einen deutlichen Mangel an Busfahrern“, weiß Dürk, der sich auch im Vorstand von Branchenverbänden engagiert. Der Hauptgrund aus seiner Sicht: die