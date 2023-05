Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel Mitte Juni wäre in Frankenthal im Normalfall ein Neustart im Nahverkehr verbunden gewesen. Kleine Änderungen wird es zwar geben, aber der ganz große Aufschlag musste um ein halbes Jahr verschoben werden.

Was auf die Frankenthaler Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs an Neuerungen zukommt, darüber ist in den städtischen Gremien schon seit Längerem viel geredet worden: geänderte