Bobenheim-Roxheim. Die Untere Wasserbehörde hat sich in Sachen Silbersee wie erwartet der Entscheidung der Gemeinde Bobenheim-Roxheim angeschlossen.

In einem Schreiben an ein CDU-Ratsmitglied, das den Umfang der Sperrung des Gewässers wegen gefährlicher Abbruchkanten infrage gestellt hatte, habe die Behörde des Rhein-Pfalz-Kreises das Badeverbot bestätigt, informiert Bürgermeister Michael Müller (SPD). Mehr noch: Sie habe in ihrer eigenen Zuständigkeit das Gemeingebrauchsrecht für den Silbersee eingeschränkt und das Baden verboten. Das sei eine notwendige Sofortmaßnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, zitiert Müller aus dem Schreiben der Kreisverwaltung. Es bleibe mindestens so lange in Kraft, bis die Ergebnisse der geologischen Untersuchung vorlägen und klar sei, was zur Böschungssicherung getan werden müsse. Derart massive Böschungsabbrüche wie im Silbersee sind im Landkreis nach Angaben der Wasserbehörde nicht bekannt.