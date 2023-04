Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer in diesem Jahr große Teile seines ehemaligen Betriebsgeländes in Frankenthal verkauft hat, ist eher zufällig an die Öffentlichkeit gedrungen. Details zu dem Geschäft will der Konzern trotz mehrfacher Anfrage der RHEINPFALZ nicht nennen. Der Erlös aus dem Deal mit einem regionalen Investor ist aber inzwischen durchgesickert.

Am Mittwoch hat Koenig & Bauer Quartalszahlen veröffentlicht. Und die sind – in Corona-Zeiten keine große Überraschung – nicht sonderlich berauschend: