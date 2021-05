Teile des früheren Werksgeländes von Koenig & Bauer (KBA) haben einen neuen Besitzer. Das hat die Stadt am Dienstag auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Den Namen wollte die Stadt auf dessen Wunsch hin noch nicht nennen. Noch nicht absehbar sind die Folgen für die Entwicklung des Geländes.

Die Konversion des früheren KBA-Geländes gilt als herausragendes Projekt der Stadtentwicklung. Das Areal und der Mitarbeiterparkplatz (P1) umfassen zusammen eine Fläche von etwa 8,5 Hektar, 7,3 Hektar davon liegen nördlich der Lambsheimer Straße. Die Stadt und KBA schlossen eine städtebauliche Rahmenvereinbarung zur Entwicklung des Geländes. Der Masterplan wurde 2017 vom Stadtrat verabschiedet. Das Nutzungskonzept sah neben einem Einkaufsmarkt die Ansiedlung von Handels- und Dienstleistungsgewerbe, Handwerk, Gastronomie und kulturellen Einrichtungen vor.

Der neue Besitzer des Werksgeländes nördlich der Lambsheimer Straße sei mit der Region und der Stadt verbunden, betont die Stadt. Die ebenfalls um eine Stellungnahme angefragte Koenig & Bauer AG in Würzburg wollte sich zum Verkauf nicht äußern. Sie verwies auf die am Mittwoch stattfindende Stadtratssitzung, in der das Thema aufgegriffen werde. Wie berichtet, hat die SPD-Fraktion eine Anfrage zu dem Werksgelände gestellt.

Bei Vereinssitzung publik geworden

Öffentlich geworden war der Verkauf bei einer Versammlung des Fördervereins des Kulturzentrums Gleis 4 in der vergangenen Woche. Das Kulturzentrum ist auf der Suche nach neuen Räumen, da der Mietvertrag am jetzigen Standort in vier Jahren ausläuft. Gleis-4-Geschäftsführer Tiemo Feldmann berichtete, dass er dem neuen Besitzer des KBA-Geländes ein Nutzungskonzept für die ehemalige Modellbauschreinerei vorgestellt habe. Neben Gleis 4 wäre dort ebenfalls ein Platz für das Theater Alte Werkstatt (TAW) denkbar gewesen, so Feldmann. Er ging jedoch davon aus, dass diese Pläne nicht mehr realisierbar sind, weil sich der neue Investor nicht zurückgemeldet habe.

Stadt seit Mai von Geschäft informiert

In der letzten Sitzung des Lenkungskreises zur Entwicklung des Geländes am 26. Mai habe die Stadt vom Verkauf erfahren, so die Pressestelle in ihrer schriftlichen Stellungnahme. „Die Verwaltung hat daraufhin Kontakt zu dem neuen Besitzer aufgenommen. Ein erstes Gespräch hat stattgefunden, weitere Gespräche sind bereits anvisiert.“ Die Verwaltung wolle an den Zielen des Masterplans festhalten. „Das Albert-Frankenthal-Quartier soll ein neues Stadtquartier mit attraktivem Nutzungsmix werden. Darüber hinaus soll das Albert-Frankenthal-Quartier mit dem Hauptbahnhof und der Innenstadt verknüpft werden“, heißt es. Inwieweit der Eigentümer bereit sei, diese Entwicklungen zu unterstützen, müsse sich in den Gesprächen zeigen.

Nicht betroffen von dem Verkauf sei das geplante Wohnungsbauprojekt auf dem Parkplatz P1, betont die Stadt. Die BPD Immobilienentwicklung GmbH (Frankfurt) sei dort weiter Investor. Derzeit werde an Nachbesserungen im Bereich des Lärmschutzes gearbeitet.