Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das juristische Ringen um den Rauswurf des früheren Kaufmännischen Direktors der Stadtklinik geht weiter: Der Stadtrat hat am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, gegen das jüngste Urteil des Arbeitsgerichts Ludwigshafen in Revision zu gehen. Das hatte im März die zweite fristlose Kündigung des Managers für unwirksam erklärt.

Die Entscheidung, auch in diesem Verfahren das Landesarbeitsgericht als nächsthöhere Instanz anzurufen, haben die Fraktionen nach längerer Diskussion hinter verschlossenen