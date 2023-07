Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Jubiläen und einen Abschied gab es am Sonntag in der Pfarrkirche St. Ludwig mit einem festliche Gottesdienst zu feiern: 25 Jahre alt ist der Singkreis geworden. Und ebenso lang hat in der katholischen Kita St. Ludwig deren beliebte Leiterin Karin Wieder gewirkt, die nun in den Ruhestand geht.

Die Gebet- und Gesangsbücher reichten nicht aus – so gut besucht war die Kirche in der Wormser Straße am Sonntagvormittag. Ungewohnt viele kleine Besucher saßen in den Bänken, da zahlreiche