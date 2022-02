Seit Montag finden in der Bobenheim-Roxheimer Gewanne Heiligensand auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar Abraumarbeiten statt, weil die Industrie-Sandwerke Pfalz (ISP) dort ihre Kiesabbaustätte erweitern wollen. Der Planfeststellungsbeschluss dazu sei zwar noch nicht ergangen, sagte am Dienstag Geschäftsführer Hans-Peter Böhn, aber die Wasserbehörde habe ISP eine Vorabgenehmigung für das Abtragen des belebten Oberbodens erteilt. Denn nur noch bis zum 28. Februar sind solche Arbeiten erlaubt. Danach beginnt die Brut- und Setzzeit. Böhn schätzt, dass es in der nächsten Woche noch zu Behinderungen und Verschmutzungen in dem bei Radfahrern und Spaziergängern beliebten Gebiet kommen wird. Die Erde müsse in das Zwischenlager beim ehemaligen Kleiner-Werk gebracht werden.