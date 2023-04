Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lohnt es sich für eine Stadt, Temposünder selbst zu „blitzen“? In der Frankenthaler Verwaltung ist man skeptisch. Zu teuer, zu großer Aufwand, so Kritiker. Wir haben den Landauer Dezernenten Lukas Hartmann (33, Grüne) gefragt, ob das wirklich so ist. Die Stadt will ab Sommer den Verkehr in Eigenregie überwachen.

Rechnet es sich für Kommunen, selbst zu „blitzen“?

Die Ergebnisse aus anderen Städten, etwa aus Mainz und Trier, sind eindeutig. Mindestens decken