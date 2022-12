Mehr als 5500 Solarmodule sollen ab Januar auf den Dächern der Gebäude des Maschinenbauers Howden Turbo verlegt werden. Mit der Anlage will das Unternehmen jährlich etwa 500 Tonnen CO 2 einsparen.

2100 Kilowatt peak (kWp): So groß wird die Leistung der Fotovoltaikanlage sein, die nach Firmenangaben „praktisch alle geeigneten Dächer“ belegen und im März in Betrieb gehen soll. Zum Vergleich: Private Anlagen auf einem Einfamilienhaus sind auf sieben bis 15 kWp ausgelegt. Mit dem Solarstrom will Howden den jährlichen Netzbezug um gut 1,7 Millionen Kilowattstunden (kWh) reduzieren und zusätzlich etwa 400.000 kWh ins Netz einspeisen.

Aktuell laufen neben der Lieferung der Module letzte Absprachen mit dem Statiker wegen der geplanten Dachflächen, heißt es auf Anfrage. Falls alles läuft, wie geplant, soll im Januar Baubeginn sein.