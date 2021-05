Die Corona-Pandemie und die bislang zwei Lockdown-Phasen haben den schon vor der Krise zunehmenden Druck auf den lokalen Einzelhandel noch einmal verstärkt. In Frankenthal haben die Ladeninhaber die Online-Konkurrenz in Form des Amazon-Standorts am Römig buchstäblich vor Augen. Schnell hat sich aber bereits im vergangenen Jahr gezeigt, was die alteingesessenen Fachgeschäfte hier auszeichnet: Flexibilität und Einfallsreichtum. Dazu passt die Idee der Stadtportal-Macher mit einem Videosystem, über das Beratungstermine vereinbart werden können. Die Stadt sollte allerdings bei aller Eile sehr genau prüfen, ob sie – wie geplant – das Projekt mit Geld aus ihrem laufenden Etat unterstützen darf. Es gibt zwar den Spruch „Not kennt kein Gebot“. Für den Umgang mit Steuergeld gilt der aber nicht.