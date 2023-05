Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es brodelt in Frankenthals Fußballvereinen: Die Verteilung der Trainingszeiten auf den neun Freisportanlagen im Stadtgebiet und in den Vororten ist – nicht zum ersten Mal – alles andere als einfach. Eine Sitzung der Klubvertreter mit der Verwaltung am Dienstagabend brachte keine für alle Beteiligten akzeptable Lösung. Jetzt hat die Stadt ein Machtwort gesprochen.

In der Sitzung des Sportausschusses vergangene Woche endete die Analyse von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit der Feststellung: Früher war alles besser. Die Verwaltung habe