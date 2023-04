Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine virtuelle Kunstausstellung und Begegnungsstätte für Künstler und Kunstfans – diese Idee einer Frankenthalerin hat sich in vier Wochen zu einer Internetinitiative mit internationaler Strahlkraft gemausert. In Corona-Zeiten gibt die Aktion „Ohne Kunst fehlt was – Stillstand 2020“ der Malerin und Kunstkoordinatorin Nicoleta Steffan brotlosen Künstlern Hoffnung.

Alles begann vor rund vier Wochen: Die Malerin und Kuratorin Nicoleta Steffan wollte all jenen Künstlern eine Stimme geben, denen während der Corona-Pandemie die Einnahmen