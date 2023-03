Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit unterschiedlichen Methoden zum gleichen Ergebnis: Die Fachleute, die seit Herbst 2019 die Stadtklinik Frankenthal unter die Lupe genommen haben, sind sich einig. Patienten hingen nicht länger als notwendig an Beatmungsgeräten der Intensivstation. Ein paar kritische Punkte und offene Baustellen gibt es trotzdem – eine Zusammenfassung.

Was sagt der Fachmann für Risiko- und Qualitätsmanagement an Krankenhäusern?

Andreas Becker, Professor an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln, kommt