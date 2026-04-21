An Deutschlands Bahnhöfen ist der Frühjahrsputz in vollem Gange. Auch in Frankenthal will die Deutsche Bahn den Hauptbahnhof auf Vordermann bringen.

Die Bahnhöfe seien eine Visitenkarte. Nicht nur für die Bahn, sondern auch für die Städte und Gemeinden. Mit diesem Satz, immer etwas abgewandelt, wird Evelyn Palla, Chefin der Deutschen Bahn, in den vergangenen Wochen häufig zitiert. An Deutschlands Bahnhöfen hat der Frühjahrsputz begonnen – auch in Frankenthal soll ordentlich sauber gemacht werden.

Wie die Bahn mitteilt, beginnt die Putzaktion am Donnerstag, 23. April. Dabei sollen der Hauptbahnhof und sein Umfeld auf Vordermann gebracht werden. „DB-Mitarbeitende nehmen sich Bahnsteige, Treppen, Tunnel, Aufzüge, Glasflächen, Bedienflächen an Automaten, Mobiliar und Vitrinen vor“, kündigt das Unternehmen an.

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Bahn: Sofortprogramm für mehr Sauberkeit

Der Frühjahrsputz ist Teil des sogenannten DB-Sofortprogramms für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen, das im Januar von Bund und Bahn vorgestellt wurde. Laut der Deutschen Bahn wird bundesweit an mehr als 1400 großen und kleinen Bahnhöfen geputzt.

Nach Angaben des Unternehmens sind dabei bis Ende Mai Hunderte Mitarbeiter im Einsatz, die Bahn lässt sich das 50 Millionen Euro kosten. Auch im vergangenen Jahr gab es an Deutschlands Bahnhöfen einen Frühjahrsputz. Damals wurde nur an rund 700 Stationen sauber gemacht, die nun laufende Putzaktion ist dagegen deutlich umfangreicher.

Oft Kritik an Aufenthaltsqualität

Pendler kritisieren häufig die mangelnde Aufenthaltsqualität am Frankenthaler Hauptbahnhof, gern ist dann vom „Schandfleck“ die Rede. Bei einer Umfrage der RHEINPFALZ zu Sicherheit und Sauberkeit am Bahnhof, durchgeführt im Februar nach dem tödlichen Angriff auf den Zugbegleiter Serkan Çalar aus Ludwigshafen, hatten sich Befragte unter anderem auch für eine Putzaktion ausgesprochen. Für das Erscheinungsbild der Bahnsteige, des Bahnhofsgebäudes und der Aufzüge ist die Deutsche Bahn zuständig, für den Bahnhofsvorplatz die Stadt.

Die hatte bereits Ende Februar mitgeteilt, dass der Bahnhof in das bundesweite Sauberkeitsprogramm der Bahn aufgenommen wurde. Weil der Hauptbahnhof und sein Umfeld bei Pendlern sowie Besuchern als „Eingangstor zur Stadt“ den ersten Eindruck von Frankenthal präge, messe die Verwaltung dort der Sauberkeit und Ordnung hohe Bedeutung bei, hieß es damals aus dem Rathaus.

Bahnhofsumfeld soll neu gestaltet werden

Die Stadt will das Bahnhofsumfeld in den nächsten Jahren neu gestalten. Eine erste Maßnahme ist der Bau des Fahrradparkturms.

Der Frankenthaler Fahrradparkturm bei Sonnenuntergang. Foto: Claudia Wößner Der Fahrradparkturm am Frankenthaler Hauptbahnhof soll Ende Mai eröffnet werden. Foto: Claudia Wößner Foto 1 von 2

Das Radparkhaus wurde seit Anfang des Jahres neben der Unterführung für Radler und Fußgänger errichtet. Der elf Meter hohe Turm ist fast fertig und soll am Dienstag, 26. Mai, eröffnet werden. 96 Fahrräder können in dem Parkhaus untergestellt werden.

Bis der Fahrradparkturm eröffnet ist, soll auch das Aufhübschen des Hauptbahnhofs abgeschlossen sein. Am Donnerstag geht es dann los mit dem Großreinemachen.