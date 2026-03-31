Der Fahrradparkturm am Bahnhof in Frankenthal steht. Fertig ist das Radparkhaus aber noch nicht. Fahrradfahrer müssen sich noch wenige Wochen gedulden.

Der Turmbau zu Frankenthal geht voran: Wer in den vergangenen Tagen am Bahnhof vorbeigekommen ist, hat gesehen, dass der neue Fahrradparkturm immer mehr Gestalt annimmt. Wo vor Kurzem neben der Unterführung für Radler und Fußgänger noch ein Bagger in der Erde gewühlt hat, ragt jetzt der Turm in die Höhe; errichtet in Modulbauweise und innerhalb weniger Tage auf das vorbereitete Fundament aufgesetzt. Wenn alles fertig ist, soll der Bau rund elf Meter hoch sein, teilt die Stadt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Fahrradparkturm: Eröffnung am 26. Mai

Zwar sieht der Turm schon so aus, als könnte er bald genutzt werden. Es dauert aber noch ein paar Wochen, bis Fahrradfahrer hier ihr Rad abstellen können. „Die Fertigstellung ist für Ende Mai geplant“, sagt eine Sprecherin der Verwaltung. Am Dienstag, 26. Mai, soll das Fahrradparkhaus offiziell eröffnet werden.

Der Frankenthaler Fahrradparkturm in der Abenddämmerung. Foto: Claudia Wößner Noch ist der Frankenthaler Fahrradparkturm eine Baustelle. Foto: Claudia Wößner Blick von der Unterführung auf den Fahrradparkturm. Die Perspektive trügt, er ist nicht der schiefe Turm von Frankenthal. Foto: Claudia Wößner Im Vordergrund die Fahrradparker, im Hintergrund der Fahrradparkturm am Frankenthaler Bahnhof. Foto: Claudia Wößner Auch hier trügt die Perspektive, der Fahrradparkturm hat keine Schieflage. Foto: Claudia Wößner Hier war noch nichts vom Fahrradparkturm zu sehen: ein Bild vom Beginn der Bauarbeiten. Foto: Claudia Wößner Die Baustelle Anfang des Jahres. Foto: Claudia Wößner Bevor der Fahrradparkturm errichtet wurde, musste erst das Fundament hergestellt werden. Foto: Claudia Wößner Foto 1 von 8

Der Turm ist ein Millionenprojekt. Sein Bau kostet rund 1,3 Millionen Euro. Diese Summe wird fast komplett vom Land gezahlt. Die Fördermittel, die aus Mainz fließen, betragen rund 1,25 Millionen Euro und stammen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, besser bekannt als Kipki. Den Rest der Kosten muss die Stadt aufbringen.

Acht Einzeltürme mit je zwölf Boxen

Der Turm hat eine Holzlamellenverkleidung erhalten. Stadttore sind darin zu erkennen – ein Hingucker. Das Parkhaus besteht aus acht Einzeltürmen mit je zwölf Boxen. In diese Boxen werden die Fahrräder gestellt, acht Stück haben eine E-Ladefunktion. In seinem Innern bietet der Turm damit 96 Rädern Platz.

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Die Fahrräder sollen in den Boxen sicher und witterungsgeschützt sowie platzsparend übereinander gelagert werden. Auch für Kleingepäck und Zubehör, etwa einen Fahrradhelm, soll genügend Platz sein. Läuft alles nach Plan, wird im Radparkhaus alles automatisiert ablaufen: Gebucht und bezahlt wird per App.

Schweizer Unternehmen betreibt Parkhaus

Das Schweizer Unternehmen V-Locker wird das Parkhaus im Auftrag der Stadt betreiben. Laut der städtischen Verwaltung liegen die jährlichen Betriebskosten bei rund 30.000 Euro; die Mieteinnahmen bleiben bei der Stadt.

Doch zunächst geht der Turmbau zu Frankenthal weiter. Stück für Stück. Mit den ersten Arbeiten wurde im Januar begonnen. Damit es während der Bauzeit am Bahnhof ausreichend Abstellmöglichkeiten gibt, hat die Stadt nach eigenen Angaben 44 neue Fahrradparker aufgestellt. 24 davon stehen in Verlängerung der VRN-Nextbike-Station entlang des Geländers der Unterführung, 20 weitere direkt an der Fassade des Brauhauses.

Fahrradparker umgesetzt

Die bisherigen doppelseitigen Fahrradparker blieben erhalten: „Sie wurden auf die geschotterte Fläche zwischen Stellwerk und Parkhaus am Bahnhof umgesetzt und können dort bis zur Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes weiter genutzt werden“, berichtet die Stadt. Zusätzlich seien bereits vorhandene Fahrradparker seitlich des Bahnsteigzugangs versetzt worden. Damit stünden rund 170 Fahrradabstellmöglichkeiten im Bahnhofsumfeld zur Verfügung – mehr als zuvor.