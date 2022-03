Wer sich für die Porträts interessiert, die Nadine von der Ruhren für ihr Projekt „#stattklatschen“ fotografiert hat, kann sie mit Werken von 13 weiteren Künstlern aus der Region schon jetzt im Kunsthaus Frankenthal sehen: mittwochs bis samstags, 14 bis 18 Uhr, und sonntags, 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 3. April, endet die Ausstellung mit einer vom Lions-Club Frankenthal gestalteten Finissage (11 bis 15 Uhr). Sie wird musikalisch von Christ Stockert begleitet. Der Reinerlös des Verkaufs von Kunstwerken fließt laut Club in die Jugendförderung. Von der Ruhrens Fotoprojekt steht in Verbindung mit weiteren Plänen des Lions-Clubs für dieses Frühjahr: Der möchte den Mitarbeitern der Stadtklinik nämlich auch für deren Engagement während der Corona-Pandemie danken. Am 14. Mai soll deshalb die Wiese neben dem Krankenhaus zum Konzertgelände werden. Bei freiem Eintritt spielen dann ab 14 Uhr neben den „Dicken Kindern“ nach Auskunft von Club-Präsident Josef Haltenberger die Dubbeglasbrieder und die Band The Fossils, in der Stadtklinik Oberarzt Dieter Jost als Gitarrist mitwirkt.