Fröhlicher Kinderlärm im Kindertreff St. Ludwig – die Ferienfreizeit ist ein Volltreffer. Doch die begehrten Angebote des Kinder- und Jugendbüros sind in Gefahr. Es fehlt an Betreuern. Eine von fünf Frankenthaler Freizeiten in den Pfingstferien musste komplett gestrichen werden.

An Teamern, so werden die Betreuer im Kinder- und Jugendbüro genannt, habe es bislang nicht gemangelt. So die Erfahrung von Sebastian Horn, der bei der Stadt Freizeitkoordinator ist und den