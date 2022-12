Eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten in den Sommerferien ist Geschichte. Das Strandbadlager, im Jahre 1962 für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen, schafft es nicht mehr, die hohen rechtlichen Hürden zu nehmen und muss daher aus dem Veranstaltungskalender gestrichen werden. Vorbei sind die prägenden Gemeinschaftserlebnisse unter freiem Himmel, von denen ganze Schülergenerationen ins Schwärmen geraten. Die Stadtwerke als Betreiberin der Anlage bestehen nun einmal darauf, dass die Teilnehmer – in der Vergangenheit bei drei zweiwöchigen Freizeiten jeweils 160 – bei einem Gewitter möglichst schnell an einen sicheren Ort gebracht werden. Verwiesen wird auf die Vorgaben zum Blitzschutz, der auf dem Strandbadgelände nicht gewährleistet werden kann. Arbeitsrechtliche Probleme beim hauptamtlichen Personal treten hinzu. Um die Lücke zu schließen, bietet das Kinder- und Jugendbüro eine „Super-Sommer-Sause“ über die Ferien hinweg im Ostparkstadion und in der Sporthalle Am Kanal an.