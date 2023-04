Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Landtagswahl 2021 – das war Demokratie in einer Art Ausnahmezustand: mal okay, aber wirklich nichts für immer.

Was so ein Wahlkampf in Pandemiezeiten nicht so alles an Skurrilitäten produziert hat: Stimmenfang per Videoschalte oder Infostände „to go“. Aber das Werben um politische Unterstützung