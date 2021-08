Fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt für Frankenthal am Dienstag gemeldet. Damit steigt die Anzahl der laborbestätigten Fälle von Ansteckungen mit Sars-CoV-2 auf 2252 in der Stadt. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz geben die Behörden mit 65,6 an. Nach Tagen an der Spitze der landesweiten Statistik ist Frankenthal zumindest am Dienstag auf den zweiten Platz gerutscht. Die höchste Inzidenz der rheinland-pfälzischen Städte und Kreis hat nun der Landkreis Germersheim mit 67,4. In der Region haben auch Ludwigshafen (59,2), Speyer (57,4) und Worms (56,3) mit aktuell steigenden Werten zu kämpfen.