Impfen sozusagen auf den letzten Drücker – mit diesem Angebot hofft die Stadt, noch einmal möglichst viele Menschen aus Frankenthal und dem nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis dazu zu motivieren, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Das Impfzentrum ist bis zu seiner Schließung zum 1. Oktober fast jeden Tag auch für Leute ohne Termin geöffnet.

Die Idee hinter der Sonderaktion der Stadt: der Reiz, sich kurz vor dem Betriebsende in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule dort noch impfen zu lassen und damit zu den Letzten zu gehören, die in der im Januar eröffneten Einrichtung die schützende Spritze gegen einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zu bekommen. Wer demnach am Donnerstag, 9. September, zwischen 9 und 21 Uhr in den Petersgartenweg kommt und die erste Dosis der mRNA-Vakzine Biontech oder Moderna erhält, dessen zweiter Termin liegt dann exakt auf dem 30. September, dem letzten Öffnungstag des Zentrums.

Vorher findet außerdem noch eine weitere Impfaktion außerhalb des regulären Betriebs statt: Drei Frankenthaler Mediziner impfen am Sonntag, 22. August, von 10 bis 16 Uhr ohne Termin und Voranmeldung im Landesimpfzentrum. Koordiniert wird die Aktion laut Stadt von der HNO-Praxis im Promedi-Ärztehaus sowie den Ärzten Karl Barwich und Klaus Barth. Vor Ort wird auch ein Kinderarzt sein. Zur Verfügung stehen laut Stadt 150 Dosen des Einmal-Vakzins Johnson & Johnson und 300 Dosen Biontech. Der zweite Termin für diesen Impfstoff findet am Sonntag, 19. September, 10 und 16 Uhr, statt.

Eltern müssen Minderjährige begleiten

Gedacht ist die Aktion für Impfwillige ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen in Begleitung ihrer Eltern kommen. Mitzubringen sind der Personalausweis, bei Kindern der Schülerausweis oder die Geburtsurkunde, die Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass. Zur Zeitersparnis vor Ort ist es möglich, Einverständniserklärung und Aufklärungsbogen schon vorher auszufüllen und mitzubringen. Links zu den entsprechenden Dateien auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts sind auf der Internetseite der Stadt – www.frankenthal.de – zu finden.

Generell geht es im Impfzentrum jetzt spontaner zu als noch vor wenigen Wochen: „Ab sofort können alle Personen, die noch nicht geimpft sind, das Impfzentrum aufsuchen und erhalten eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff“, erklärt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Trotz vereinbarter Termine lasse das die Organisation im Impfzentrum zu. Eine weitere unkomplizierte Möglichkeit diese Woche: Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Donnerstag, 19. August, von 8 bis 12 Uhr Station vor dem Penny-Markt in der Benderstraße.

Noch Fragen?

Impfzentrum Frankenthal, Petersgartenweg 9. Öffnungszeiten diese Woche: Mittwoch, 9 bis 14 Uhr, Donnerstag, 12 bis 17 Uhr, und Freitag, 9 bis 14 Uhr. Öffnungszeiten kommende Woche: Montag bis Donnerstag, 9 bis 14 Uhr, und Freitag/Samstag, 9 bis 16 Uhr.