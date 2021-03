Weil den Gesundheitsbehörden von Dienstag auf Mittwoch 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden sind, ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz für Frankenthal von 69,7 auf 114,8 gestiegen. Das ist der aktuell landesweit höchste Wert für das auf 100.000 Einwohner umgerechnete Ansteckungsgeschehen der zurückliegenden Woche in einer Kommune. Diese Messzahl liegt im rheinland-pfälzischen Durchschnitt bei 48,0. Die Stadtverwaltung hat auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt, dass der starke Anstieg nicht auf einen Ausbruch in einer Einrichtung zurückzuführen sei. Die festgestellten Infektionen mit Sars-CoV-2 stammten aus drei Familien und seien ansonsten Einzelfälle. Ungeachtet des Sprungs hat die Stadt am Mittwoch weitere Öffnungsschritte angekündigt – darunter die Aufhebung von Besuchsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime und den Neustart des Ausleihbetriebs in der Stadtbibliothek. Damit könnte es schnell wieder vorbei sein, falls der Inzidenzwert in Frankenthal bis zum Wochenende über 100 bleiben sollte. Das wäre übrigens auch der Fall, wenn der landesweite Wert über 50 steigt und der örtliche diese Marke ebenfalls überschreitet.