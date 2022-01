Die Anzahl der Corona-Fällen in Kindertagesstätten steigt: Am Mittwoch lag laut Verwaltung bei 30 Kindern und einer Mitarbeiterin der Kita Gotthilf-Salzmann-Straße in Studernheim ein positives PCR-Testergebnis vor. Die Einrichtung sei weiter geöffnet, allerdings würden nur wenige Kinder betreut. In der Kita Carl-Spitzweg-Straße sind 19 Kinder und sechs Mitarbeiterinnen von Corona-Infektionen betroffen. Weil es dort zusätzlich andere Krankheitsausfälle gibt, ist die Einrichtung bis Ende der Woche komplett geschlossen. Reihentestungen durch das Gesundheitsamt seien in beiden Kitas nicht gemacht worden, teilt die Verwaltung mit. Das Infektionsgeschehen in den Betreuungseinrichtungen sei derzeit sehr dynamisch.