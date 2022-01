Aus zwei Kindertagesstätten in Frankenthal meldet das zuständige Kreisgesundheitsamt Ausbrüche des Coronavirus. In der Kita Gotthilf-Salzmann-Straße sollen 17 Personen betroffen sein, aus der Kita Carl-Spitzweg-Straße werden 13 Fälle gemeldet. Für nähere Auskünfte war in der Behörde in Ludwigshafen am Dienstagmittag niemand erreichbar.