Die städtische Kindertagesstätte Jakobsplatz bleibt diese Woche voraussichtlich bis Freitag, 18. Februar, geschlossen. Grund sei die angespannte Infektionslage, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. In den zurückliegenden Tagen wurden den Angaben zufolge sechs Mitarbeiter und 19 Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Infolgedessen fielen zu viele Betreuungskräfte aus, um den Betrieb noch aufrechtzuerhalten. Die Eltern sind demnach bereits am Freitag über die vorübergehende Schließung informiert worden. Laut Stadt spitzt sich aber auch in den restlichen städtischen Kitas die Situation zu: Es gebe einerseits Corona-Infektionen beim Personal und andererseits vermehrt andere krankheitsbedingte Ausfälle. In vielen Kitas könnten nur noch Kinder berufstätiger Eltern betreut werden oder es seien die Öffnungszeiten eingeschränkt worden, erklärt die Verwaltung.

