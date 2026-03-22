Der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU) hat zum fünften Mal hintereinander seinen Platz im rheinland-pfälzischen Landtag verteidigt und das Direktmandat im Wahlkreis Frankenthal geholt. 36,3 Prozent der abgegebenen Erststimmen entfielen auf den CDU-Politiker. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,3 Prozent. Ein Start-Ziel-Sieg war es nicht für Baldauf: Nach den ersten ausgezählten Wahlbezirken führte zunächst überraschend AfD-Kandidat Stefan Scheil. Das Bild änderte sich im Laufe der Auszählung jedoch schnell: Scheil landete am Ende mit 23,8 Prozent auf dem dritten Platz. Auf SPD-Kandidatin Magali Leidig-Petermann kamen 25,6 Prozent der Wählerstimmen, das reichte für einen knappen zweiten Platz. Ob Leidig-Petermann den Einzug in den Landtag über die Landesliste geschafft hat, war am Abend noch nicht klar.

Zum Wahlkreis Frankenthal gehören neben der kreisfreien Stadt auch die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und die verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim. Der Frankenthaler Christian Baldauf sitzt seit 2001 im Landtag. Es wäre seine sechste Amtszeit als Landtagsabgeordneter. Offen ist allerdings, ob Baldauf angesichts des CDU-Siegs auf Landesebene einen Platz im künftigen Regierungskabinett erhält.