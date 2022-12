Am Dienstag beginnen Vorarbeiten für die Sanierung des Basketballplatzes an der Benderstraße. Nach Angaben der Stadt ist das Gelände ab diesem Zeitpunkt gesperrt. Im Juli soll die neue Spielfläche laut Verwaltung fertig sein.

Von 13. Dezember an laufen erst einmal Bodenuntersuchungen, bevor dann nach Schätzung der Stadt im Frühsommer die eigentlichen Arbeiten könne. Der Zeitplan ist einer Pressemitteilung zufolge davon abhängig, wann Genehmigungen vorliegen, die kommunalpolitischen Gremien ihre Entscheidungen treffen und Ausschreibungen stattfinden. Und am Ende hängt es auch am Wetter. Ziel sei jedenfalls ein Abschluss der Baustelle im Juli.

Dass der Stadtrat am 5. Oktober der Sanierung und Modernisierung des eingezäunten und über ein Drehkreuz betretbaren Basketballplatzes zugestimmt hat, kommt nicht von Ungefähr: Das Anfang der 1990er-Jahre gebaute Gelände, das vor 20 Jahren schon einmal saniert wurde, ist marode. Geschadet haben ihm vor allem die Wurzeln der benachbarten Platanen.

Platanen sorgen für Probleme

Auf dem Grünstreifen östlich des Platzes stehen drei der großen Bäume in nur zwei bis drei Meter Abstand vom Spielfeldrand. Nördlich – in der Nähe des Drehkreuzes – wachsen zwei weitere Platanen. Trotz acht Meter Distanz und einer Wurzelschutzfolie unter dem Belag seien massive Schäden zu verzeichnen, so die Stadt. Die Folie war bei der Sanierung 2002 eingebaut worden, als der alte Kunststoffbelag abgetragen und durch eine neue Oberfläche ersetzt worden war.

„Die Abnutzung unter dem mittleren Basketballkorb ist massiv, die Kunststoffschicht ist hier bis auf die Asphalttragschicht komplett abgespielt. Außerdem sind die Spielfeldmarkierungen durch die starke Beanspruchung kaum noch zu erkennen“, fasst die Fachabteilung der Verwaltung den aktuellen Zustand zusammen. Die Nutzung der Anlage sei infolgedessen eingeschränkt und gefährdet. „Zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebs und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit sind Sanierungsarbeiten am Basketballplatz längst überfällig“, lautet das Fazit. Dies sei auch seit Jahren bekannt.

Kosten: rund 450.000 Euro

Bislang umfasst das Gelände drei Spielfeldern in Nord-Ost-Ausrichtung mit jeweils zwei Basketballkörben. Die neuen Pläne tragen neueren Trends Rechnung: Neben einem Hauptspielfeld soll ein Streetballfeld mit mehreren Körben angelegt werden. Ziel dabei ist es, möglichst vielen Nutzern gleichzeitig eine Möglichkeit zum Spielen zu bieten. Die Felder sollen parallel zur Benderstraße liegen, was den Abstand zu den Platanen an der Straße vergrößere. Die neuen Felder sollen eine Kunststoffdecke bekommen. Die Kosten des Projekts werden auf rund 450.000 Euro geschätzt.