Abgeschrubbter Belag, Stolperfallen durch Wurzelschäden auf dem gesamten Spielfeld: Die Sanierung des Basketballplatzes an der Benderstraße ist längst überfällig. Das sehen auch Stadt und Kommunalpolitik so. Jetzt liegen die Pläne vor.

20 Jahre sind die letzten Reparaturarbeiten an der beliebten und – nicht nur von den benachbarten Gymnasien, sondern auch von anderen Kindern und Jugendlichen – viel genutzten Anlage mit drei Spielfeldern inzwischen her. Der Sanierungsbedarf ist seit Jahren bekannt, die Unfallgefahr durch die Schäden hoch. Drei Varianten zur grundlegenden Neugestaltung des Sport- und Freizeitgeländes hat die Verwaltung nun vorgelegt.

In den Gremien haben sich die Fraktionen auf folgendes Modell geeinigt: Neben einem Hauptspielfeld soll ein Streetballfeld mit mehreren Körben angelegt werden. Ziel dabei ist es, möglichst vielen Nutzern gleichzeitig eine Möglichkeit zum Spielen zu bieten. Die Felder sollen parallel zur Benderstraße liegen, was den Abstand zu den Platanen an der Straße vergrößere. Die Bäume rings um die Anlage hatten die teils massiven Anhebungen des Belags der bisherigen Basketballanlage verursacht.

Die neuen Felder sollen eine Kunststoffdecke bekommen. Die Verletzungsgefahr sei hier geringer als bei einem – etwas günstigeren – Asphaltbelag. Dafür hatten sich laut Sitzungsvorlage auch die Schulen ausgesprochen. Der Stadtrat muss den Plänen am 5. Oktober noch zustimmen.

Kosten: rund 450.000 Euro

Nachteile des Umbaus, der rund 450.000 Euro kosten soll: Eines der bisher drei Spielfelder fällt weg. Außerdem muss möglicherweise eine eigentlich gesunde, große Platane nördlich der Spielfelder gefällt und durch eine Neupflanzung auf dem Gelände ersetzt werden. Trotzdem hält die Verwaltung die favorisierte Variante für die klimafreundlichste, weil dadurch mehr Fläche entsiegelt werde. Die Bäume rings um die Anlage hatten auch die teils massiven Anhebungen des Belags der bisherigen Basketballanlage verursacht.

Der Basketballplatz an der Benderstraße wurde Anfang der 1990er-Jahre gebaut. Es ist die einzige Anlage dieser Art in Frankenthal. Durch ein Drehkreuz ist das Gelände frei zugänglich. Als Eigentümerin ist die Stadt verpflichtet, die Sportstätte zu erhalten und für deren Verkehrssicherheit zu sorgen.