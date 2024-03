Direkt nach den Osterfeiertagen sollen die Vorarbeiten für Abriss und Neubau der Brücke beginnen, die bei Mörsch über die Bundesstraße 9 führt und eine wichtige Zufahrt für die BASF-Lkw-Abfertigung Nord und die Kläranlage im Industriegebiet Spitzenbusch auf Frankenthaler Gemarkung darstellt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Speyer wird im ersten Schritt der Petersauer Weg gesperrt. Dann werden Schutzgerüste beidseits der maroden Brücke aufgestellt, um deren Betonkappen abzubrechen. Der LBM rechnet schon in dieser frühen Phase mit Verkehrseinschränkungen auf der darunter verlaufenden B9. An einem Wochenende - der genaue Termin stehe noch nicht fest – werde das in den 1960er-Jahren errichtete Bauwerk dann abgetragen. Dafür müsse die Bundesstraße von Freitag- bis Montagmorgen komplett gesperrt bleiben. Hintergrund des Neubauprojekts: Die bisherige Brücke ist zu schmal für den Schwerlastverkehr zum Spitzenbusch. Außerdem fehlt an dieser Stelle ein sicherer Überweg für Fahrradfahrer und Fußgänger Richtung Rhein. Die Gesamtkosten für das Vorhaben beziffert der LBM mit rund 2,5 Millionen Euro. Die BASF hat angekündigt, sich an der Finanzierung zu beteiligen.