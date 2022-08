Die neue Lkw-Abfertigung Nord der BASF geht schrittweise in vollen betrieb: Uwe Liebelt, Leiter der europäischen Verbundstandorte des Ludwigshafener Chemiekonzerns, und Frankenthals Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) haben am Mittwochnachmittag gemeinsam die symbolische Ampel für das Projekt auf Grün geschaltet. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Logistikfläche direkt neben der BASF-Kläranlage investiert. Bis Ende September werden laut Projektleiter Philipp Wotke bis zu 1200 Lastzüge auf dem Gelände abgefertigt und für die Weiterfahrt ins Werk vorbereitet, derzeit sind es bereits um die 300. Die Anlage mit ihren etwa 200 Lkw-Stellplätzen ersetzt die bisherige Abfertigung am Tor 11 und soll – auch mit Blick auf die bevorstehenden Arbeiten an den Hochstraßen Nord und Süd Schwerlastverkehr aus Ludwigshafen fernhalten. Eine ursprünglich angedachte direkte Anbindung der Logistikfläche ans Werk über eine BASF-eigene Nordroute ist nach Liebels Worten „auf absehbare Zeit“ nicht notwendig.