Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen: Für die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim am 6. März treten zwei Kandidaten an: neben Amtsinhaber Michael Reith (SPD) auch Gunter Steuer (FDP). Steuer wohnt in Lambsheim und ist seit 2019 Beigeordneter der Verbandsgemeinde für den Geschäftsbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Bürgerdienste. Der 57-Jährige wird von der Koalition aus CDU, FWG und FDP im Verbandsgemeinderat unterstützt, die ihn Anfang Januar zum Kandidaten kürte. Steuer ist als Projektleiter für Pfalzwein im Weinmarketing tätig. Die Sozialdemokraten haben den Großniedesheimer Michael Reith im Oktober vergangenen Jahres einstimmig zum Kandidaten ernannt. Der 49-Jährige ist seit 2014 VG-Chef. Zuvor war er ab 2006 als Beamter für die Geschäfte der damaligen VG Heßheim zuständig.