Die Sozialdemokraten in der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim eröffnen den Kampf um die Bürgermeisterwahl am 6. März 2022. Der SPD-Gemeindeverband hat am Donnerstag Amtsinhaber Michael Reith zum Kandidaten gekürt.

Das Ergebnis fiel einstimmig aus: 19 Delegierte aus den sechs SPD-Ortsvereinen waren ins Heßheimer Bürgerhaus gekommen, und alle 19 votierten für Reith, wie Gemeindeverbandsvorsitzender