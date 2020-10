Die Bäder und die Parkhäuser tauchen in der Stadtwerke-Bilanz regelmäßig mit einem dicken Minus auf. 2019 waren das beim Strandbad 1,1 und beim Ostparkbad 1,03 Millionen Euro. Ins Strandbad kamen rund 100.000 Besucher, am frequenzstärksten Tag (30. Juni) waren es 10.400 Badegäste. „Das sind Zahlen wie aus einer anderen Zeit“, sagt Stadtwerke-Chef Thomas Bollheimer mit Blick auf die Corona-Freibadsaison mit 32.000 Schwimmern. Wenig Unterschiede zu den Vorjahren sind für die Tiefgarage in der Willy-Brandt-Anlage und das Parkhaus am Bahnhof zu vermelden. Die Einfahrten seien in der Tiefgarage deutlich, im Parkhaus leicht gestiegen. Besonders stark würden die Stellplätze an den Markttagen Dienstag und Freitag genutzt. Unterm Strich stehen rund 200.000 Euro Verlust.