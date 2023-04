Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war die wohl längste Saison in der Geschichte der Karate-Bundesliga. Coronabedingt wurde sie auf mehr als zwei Jahre ausgedehnt. Für die Damen- und Herrenmannschaften stehen am Samstag in Dortmund nun endlich die Playoffs an. Mit dabei: Aleksandar Blagojevic vom 1. Shotokan Karateclub Frankenthal. Auch von einer Trainingsverletzung lässt sich der 24-Jährige nicht ausbremsen.

Für Aleksandar Blagojevic ist es das zweite sportliche Großereignis innerhalb weniger Wochen. Erst im Mai hatte er mit der deutschen Kumite-Mannschaft an der Karate-Europameisterschaft im kroatischen Porec