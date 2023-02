Seit Donnerstag ist der Badestrand am Silbersee für Besucher gesperrt, weil sich eine Abbruchkante im Uferbereich gebildet hat. Bei der Sperrung handelt es sich, wie Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilte, um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es sei bekannt, dass sich in diesem Bereich des Sees eine Untiefe befinde, die in regelmäßigen Abständen dazu führe, dass es zu Setzungen im Uferbereich komme. Die Gemeinde wolle sich darum bemühen, dass der Badestrand in absehbarer Zeit wieder mit einigen Lastwagen Sand verfüllt werde.