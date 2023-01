Voraussichtlich von Montag, 9. Januar, bis zum 3. Februar, je nach Witterung, kommt es zu verstärktem Lkw-Verkehr auf dem Heiligensandweg in Bobenheim-Roxheim. Darauf weist die Gemeinde hin. Der Grund sei der Abbau und die Abfahrt von Mutterboden im Rahmen der geplanten Erweiterung der Grube „Heiliger Sand“. Die Erde werde auf eine Ackerfläche Richtung B9 gebracht und dort entsprechend der behördlichen Genehmigungen eingearbeitet.

Baggersee wird größer

Für das Projekt ist am 6. Oktober 2022 der Planfeststellungsbeschluss ergangen. In dem als Vorrangfläche für Rohstoffabbau ausgewiesenen Gebiet Heiligensand ist eine Erweiterung um 7,6 Hektar geplant. Kies und Sand sollen in einer Tiefe von maximal 13 Metern mit einem elektrischen Saugbagger am Seegrund aufgenommen und mit Wasser vermischt durch Rohre zur Aufarbeitung im Werksgelände am Silbersee transportiert werden.